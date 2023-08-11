В Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности «Желтый» уровень погодной опасности введен в Москве из-за сильного ветра

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики Гидрометцентра России в пятницу, 11 августа, ввели «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, сообщается на сайте ведомства. Он будет действовать до 21:00. По данным метеорологов, скорость ветра в российской столице будет достигать 15 метров в секунду.

«Желтый» уровень погодной опасности был объявлен не только в Москве, но и в Московской области. Специалисты также отмечают, что 11 августа в Москве ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +27 до +29 градусов, а в Московской области — от +25 до +30 градусов. Предполагается, что уже в субботу, 12 августа, столбики термометров опустятся до отметки в +23 и +21 градус соответственно.

Сотрудники МЧС России рекомендуют горожанам и гостям Москвы быть осторожными на улице. В частности, они советуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями от дождя. Водителям рекомендовано снизить скорость движения при неблагоприятной погоде и избегать опасных маневров.

Как сообщалось ранее, в атмосфере Омска было выявлено опасное вещество — хлорид водорода. Это соединение может вызывать у людей удушье, кашель, а также воспаление верхних дыхательных путей. Предполагается, что наличие вредных веществ в атмосферном воздухе свидетельствует о том, что предприятия не соблюдают предписания властей по сокращению выбросов.