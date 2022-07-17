«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гроза в Москве

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре. Предупреждение о непогоде будет действовать 17 июля с 12 до 18 часов. В столице ожидаются грозы.

Гроза. Период предупреждения с 12 ч. 17 июля до 18 ч. 17 июля. Местами гроза, — говорится в прогнозе синоптиков.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог Александр Шувалов рассказал, что Москву накроют проливные дожди на целую неделю. Он отметил, что температурный фон при этом изменится незначительно: он будет на два-три градуса ниже климатической нормы.

В прошлые выходные на Москву и Подмосковье обрушился ураган. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека в результате удара стихии, еще 10 москвичей госпитализированы с травмами различной степени тяжести.