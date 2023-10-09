Желтая змея напугала жителей московской квартиры

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Жители района Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы наткнулись в своей квартире на желтую тридцатисантиметровую змею, сообщает «360». Как отмечается, чтобы изловить рептилию, на место выехали сотрудники специальных городских служб и департамента природопользования.

По данным канала, пресмыкающееся нашли в квартире на бульваре Генерала Карбышева. Как оно туда проникло — непонятно. Специальные службы изловили змею и поместили в контейнер.

В сентябре змею в своей квартире нашла жительница города Бронницы Московской области. Полуметровая рептилия нашла прибежище в ванной комнате. Приехавшие по вызову спасатели поймали ее при помощи палки с крючком и поместили в стеклянную банку. Змею передали местному зоомагазину.

До этого жителю российской столицы понадобилась помощь медиков после укуса филиппинской куфии — редкой ядовитой змеи. Инцидент произошел в квартире на Южнобутовской улице.

Перед этим сообщалось, что в Подмосковье после укуса змеи госпитализировали годовалую девочку. Предположительно, на нее напала гадюка, когда та играла на траве.