Желтый Lamborghini загорелся на ходу в центре Москвы

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В центре Москвы на Смоленском бульваре загорелся Lamborghini, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, автомобиль ни в кого не врезался, однако загорелся во время движения. В Сети были опубликованы кадры с места происшествия.

По данным «112», машину удалось в скором времени потушить. Пострадавших нет. По информации сервиса «Яндекс. Карты», движение авто на пересечении Смоленского бульвара и Смоленской улицы несколько затруднено.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы загорелся пассажирский автобус. В МЧС заявили, что возгорание произошло на Донецкой улице, пожар был потушен. Очевидцы запечатлели горящий автобус на видео.

До этого в Москве на МКАД такси протаранило остановившийся посреди шоссе автомобиль. После столкновения стоявшая на аварийке машина загорелась. На опубликованных в Сети кадрах видно, что стоявшего рядом с машиной от удара отбросило в сторону, на нем загорелась одежда. О состоянии автомобилиста не сообщается.

Также грузовая «Газель» загорелась на ходу на Дмитровском шоссе в Москве. В Сети были опубликованы видео с полыхающим фургоном, которые были сняты на камеры регистраторов попутчиками. На записях видно, что огонь охватил переднюю часть «Газели» под кабиной и левым колесом.