Жара в Москве бьет столетний рекорд: фото жителей раскаленной столицы

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В Москве зафиксирован новый температурный рекорд: во вторник столбики термометров показали 31,9 градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра России, это самое жаркое 2 июля в столице за последние 134 года. Ранее синоптики прогнозировали, что в Москве в этот день воздух может прогреться до 34 градусов, а главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова предупреждала, что 2 и 3 июля в Москве могут стать самыми жаркими в XXI веке, а возможно, и за всю историю наблюдений. Июнь, по ее словам, также стал в среднем самым жарким с 1879 года.

Но такие температурные показатели еще не предел. Роман Вильфанд сообщил, что пик жары настигнет Москву 3 июля. По его прогнозам, в этот день ожидается до 35 градусов. Метеоролог предупредил, что это сильная и опасная жара, которая представляет вред для людей. В такие знойные дни врач-терапевт Андрей Кодрахин посоветовал использовать пульверизаторы для увлажнения и охлаждения воздуха и открывать окна, чтобы создать сквозняк. Также, по его словам, можно обтирать себя влажной тряпкой, чтобы коже стало легче.

Аномальная жара в Москве отступит к субботе, 6 июля, сообщил Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что 5 июля температура еще будет высокой, но в выходные ожидается значительное понижение: температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Вильфанд подчеркнул, что такой показатель все равно выше климатической нормы на два градуса.

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