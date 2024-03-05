Зеленоградец протаранил машину ДПС и избежал ареста Жителю Зеленограда запретили определенные действия за сопротивление полиции

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Водителю из Зеленограда, который при попытке задержания врезался в машину ДПС, избрали запрет определенных действий как меру пресечения, сообщает прокуратура Москвы. Мужчина отказался пройти тест на опьянение и применил насилие к представителям власти, вину признал.

4 марта <...> злоумышленник, <...> управляя автомобилем марки «Лада», не желая быть привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, применив в отношении них насилие, — уточняет ведомство.

Машина вызвала подозрение, потому что водитель грубо нарушал правила. Он проигнорировал требования остановиться и попытался уехать. Когда его заблокировали, мужчина протаранил автомобиль сотрудников. И шофер, и пассажир — жители города — показались инспекторам пьяными, но не стали проходить тест.

Ранее в Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который протащил за своей машиной сотрудников дорожно-патрульной службы, остановивших его. По данным правоохранителей, молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии.