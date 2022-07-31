Здание рынка загорелось на юго-западе Москвы

Фото: 50.mchs.gov.ru

Здание рынка загорелось по ул. Щорса на юго-западе Москвы. Происшествие случилось в ночь на 31 июля, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля здания на площади 600 кв. м. Огонь удалось потушить в 03:56 мск. В результате произошло обрушение кровли по всей площади. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Двумя дням и ранее в Москве произошёл крупный пожар в хостеле на ул. Алма-Атинской, в результате которого погибли восемь человек. Они не смогли выбраться из здания, так как запасной выход был заколочен, а на окнах установлены решётки. Также при пожаре не сработала сигнализация.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело, виновным грозит до десяти лет лишения свободы. Накануне Пресненский суд Москвы арестовал Рауфа Миронова — учредителя хостела, где погибли восемь человек. Также арестована его дочь, гендиректор хостела Элеонора Миронова. Оба владельца помещения проведут два месяца в СИЗО.