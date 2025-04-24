Здание ФСБ на Лубянке пытались поджечь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пытались поджечь здание ФСБ на Лубянской площади, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина бросил «коктейль Молотова», однако огонь не разгорелся и потух через несколько минут. Силовики задержали его спустя два часа, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о вандализме.

25-летний москвич по имени Егор признался в содеянном и дал признательные показания. Молодой человек рассказал, что совершить поджог его вынудили неизвестные по телефону. По словам задержанного, они угрожали ему уголовным делом якобы за финансирование украинской армии.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. По данным службы, диверсию готовили двое выходцев из Средней Азии, их нейтрализовали. Задание иностранцы получили от украинских спецслужб. Мигранты извлекли из тайника FPV-дроны, начиненные самодельными взрывными устройствами. Отмечается, что они были приверженцами идеологии международной террористической организации.

Ранее в Волгограде силовики пресекли захват здания администрации. Они задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. Он собирался получить оружие и деньги, а захват планировал, чтобы привлечь внимание общественности и потребовать завершения спецоперации.