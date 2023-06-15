Здание Центробанка загорелось в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы на улице Неглинной произошел пожар в здании Банка России, передает Telegram-канал «112». Из здания было эвакуировано более 1500 человек.

По данным канала, пожар удалось оперативно ликвидировать. Возгорание произошло в электрощитовой.

13 июня в Москве началась эвакуация посетителей и сотрудников рынка «Садовод» из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. Причины возгорания не уточнялись. Один человек пострадал при пожаре. Он отравился продуктами горения. В Сети также появились кадры открытого горения в одном из отделов с одеждой.

Ранее «Садовод» горел 27 мая. Площадь возгорания в тот день составила 50 кв. м, происшествие обошлось без пострадавших. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло на третьем этаже рынка, огнем были охвачены три павильона.

До этого в поселке Тельмана Ленобласти произошел пожар на территории склада с палетами. Огонь распространился на площади в 3200 кв. м. Возгоранию был присвоен второй ранг, в его тушении задействовали пять пожарных расчетов.

15 мая в московском супермаркете «Перекресток» на улице Адмирала Ушакова произошел пожар. По данным МЧС, в 13:07 возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС не подтвердили сообщения о взрыве, пожар возник из-за возгорания мусорного контейнера, расположенного возле здания.