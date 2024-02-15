Зажигалка в виде гранаты парализовала работу Шереметьево Очереди в Шереметьево образовались из-за зажигалки в виде гранаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Очереди в московском аэропорту Шереметьево образовались из-за найденной у пассажира зажигалки в виде гранаты, сообщили NEWS.ru в пресс-службе воздушной гавани. В настоящее время пункт досмотра работает в штатном режиме.

В аэропорту Шереметьево в пункте досмотра паркинга терминала С 15.02.2024 в 05:58 мск сотрудники АО «Шереметьево Безопасность» обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, при досмотре ручной клади одного из пассажиров, — заявили в пресс-службе Шереметьево.

На место был оперативно вызван наряд полиции, всех пассажиров и работников перенаправили на другой вход в терминале. Прибывшие взрывотехники Росгвардии определили, что обнаруженный предмет не несет никакой угрозы.

Прибыли взрывотехники Росгвардии, проведены мероприятия, выявленный предмет признан не угрожающим для окружающих — это оказалась зажигалка в виде аналога боевой ручной гранаты. Пункт досмотра продолжил свою работу, — добавили в аэропорту.

Ранее сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили в багаже у пассажира гранату. Мужчина собирался лететь рейсом Москва — Оренбург. После досмотра багажа работники аэропорта отправили других пассажиров к альтернативному выходу. К месту прибыли взрывотехники и установили, что найденная граната является боевой.