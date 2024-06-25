Завтракающие в Московском зоопарке капибары с детенышами попали на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Семья капибар, которая собралась на лужайке в Московском зоопарке на завтрак, попала на видео, кадры опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. На видеоролике заметно, что трое взрослых капибар и двое их детенышей жуют овощи из металлической миски.

Завтракаем, и за работу, — подписала Акулова ролик.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в семье капибар произошло пополнение. Щенков родилось двое, Акулова предложила подписчикам угадать пол малышей, при этом она пообещала, что тот, кто угадает, даст имена животным.

До этого Светлана Акулова показала родившегося в зоопарке детеныша яка. На опубликованных кадрах можно увидеть и маму яченка. По словам Акуловой, родительница не сразу поняла, что малыша нужно пустить к молоку, но спустя несколько часов все-таки накормила детеныша.

Также Акулова опубликовала видео, на котором панда Катюша решила подразнить маму Диндин во время отдыха в вольере. На опубликованных кадрах малышка свесилась головой вниз с бревенчатой конструкции, под которой расположилась ее родительница. Подписчики заметили, что малышка любит дразнить маму, и назвали ее «Катюшей-приставушей». Другие удивились, как быстро растет бамбуковый медвежонок, и в шутку добавили, что скоро Катюша и Диндин будут в одной весовой категории.