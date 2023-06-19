Завод «Газпрома» загорелся в Москве

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На территории ЦРМЗ (Центральный ремонтно-механический завод) «Газпрома» в московском районе Кузьминки разгорелся пожар, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, полыхает крыша цеха, находящегося на реконструкции. Сведений о пострадавших не поступало. В 11:24 пожар был локализован на площади 100 кв. метров. В 11:32 пожар полностью потушили.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Рязанский проспект, д. 8, стр. 10. Здание административное и реконструируемое. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, — сообщили в МЧС.

17 июня автомобиль загорелся на парковке у торгово-развлекательного центра «Галерея» в городе Видное Московской области. Площадь возгорания составила 11 кв. метров, сведений о пострадавших не поступало.

До этого в Москве провели эвакуация посетителей и сотрудников рынка «Садовод» из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. Причины возгорания не уточнялись. Один человек пострадал при пожаре. Он отравился продуктами горения. В Сети также появились кадры открытого горения в одном из отделов с одеждой.

Ранее «Садовод» горел 27 мая. Площадь возгорания в тот день составила 50 кв. м, происшествие обошлось без пострадавших. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло на третьем этаже рынка, огнем были охвачены три павильона.