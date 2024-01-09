Следователи раскрыли подробности поджога с семью погибшими в Москве СК РФ: обвиняемый в поджоге московского общежития совершил его из-за ссоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи завершили расследование поджога в московском общежитии, в результате которого погибли семь человек, сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале. Обвиняемым по делу проходит 60-летний мужчина, преступление совершено год назад.

По данным следствия, 21 февраля 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общежитии на Международной улице в Москве, вступил в конфликт с соседями. Мужчину не устроило, что из соседней комнаты доносится шум. Через некоторое время фигурант разместил на пороге помещения мешок с одеждой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Находящиеся в комнате люди не смогли эвакуироваться. Действия мужчины привели к гибели семи человек, в том числе двоих детей, а также причинили вред здоровью различной степени тяжести еще семерым.

Фигуранта заключили под стражу. Следствию удалось собрать достаточную доказательную базу, чтобы направить дело в суд.

Ранее полицейские задержали двух жителей Московской области, подозреваемых в поджоге входной двери в квартиру в Шлиссельбурге. Ими оказались приезжие 16 и 17 лет, которых обнаружили в международном аэропорту Пулково. О внешнем повреждении своего имущества правоохранителям в Ленинградской области пожаловалась пенсионерка.