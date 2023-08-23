«Затряслись стены»: очевидцы рассказали о падении беспилотника в Химках Очевидцы рассказали о прилетах осколков беспилотников по зданиям в Химках

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Местные жители рассказали, что во время атаки беспилотников на химкинское Старбеево у них в доме дрожали стены. В беседе с «Известиями» одна из горожанок Екатерина Емельянова рассказала, что слышала гул и хлопки.

В три часа ночи это примерно произошло. В начале был гул, потом первый хлопок не сильный, потом еще два сильных удара. <...> Стены в доме стали трястись, волна прошла, — рассказала женщина.

По словам очевидца Сергея Емельянова, в одном из домов разрушилась крыша. Он рассказал, что удар пришелся прямо по дому.

Ранее сообщалось, что обломки сбитого системами ПВО украинского беспилотника упали на улицу в микрорайоне Старбеево в подмосковных Химках. Поврежденной оказалась стена магазина — в ней обнаружили дыру размером с футбольный мяч. Также к последствиям падения обломков БПЛА можно отнести выбитые стекла в жилом доме на улице 9 Мая в Химках.

Минобороны РФ ранее сообщило, что Вооруженные силы Украины в ночь на 23 августа атаковали Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий дрон был подавлен силами РЭБ. После этого он потерял управление и столкнулся со строящимся зданием на территории столичного комплекса «Москва-Сити».