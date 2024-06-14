Затишье перед бурей и новые ливни: погода в Москве в выходные 15–16 июня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы смогут отдохнуть после нескольких дней непрерывных мощнейших ливней, однако это будет недолго. Какую погоду обещают синоптики в выходные, когда вновь начнутся ливни, чего ждать жителям Петербурга?

Какая погода будет в Москве в выходные

Дождливая погода покинула Москву, сообщил в своем Telegram-канале ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В пятницу столичный регион оказался под влиянием тыловой части циклона, который медленно сдвигается на северо-восток.

Специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала NEWS.ru, что ближе к выходным дням 15 и 16 июня в Москву придет солнечная и теплая погода. Температура в столице установится на уровне 24–26 градусов.

«13 июня будет последним неприятным днем с точки зрения осадков», — считает Позднякова.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин утверждает, что погода в Москве в выходные установится теплая, но дождливая. Основная часть осадков ожидается 16 июня.

Когда в Москве снова начнутся дожди

После выходных в Москву вновь придет дождливая погода. По данным Foreca, в понедельник, 17 июня, ожидается до 9,5 мм осадков и грозы. Дожди начнутся к утру и будут с перерывами продолжаться весь вторник.

18 июня синоптики ожидают 12,8 мм дождя. К середине недели дожди начнут затухать, а температура вырастет до +26 градусов.

«По нашим прогнозам, до конца июня ожидается еще как минимум два периода дождливой погоды. И похоже, в историю текущий месяц войдет как теплый и очень влажный (суммарное за месяц количество осадков может превысить норму почти в три раза)», — предупредила Позднякова в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Петербурге в выходные 15 и 16 июня

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозирует в Северной столице в выходные комфортную погоду без существенных осадков.

«В субботу более прохладно, как было все эти дни, температура повысится до 20 градусов, и даже вероятный небольшой кратковременный дождь в середине дня в пределах города не испортит настроение. В целом можно говорить, что существенных осадков нет. Вот только ветер западный в северной части антициклона, поэтому большого прогрева и не получается, с воды тянет прохладой. В воскресенье погода еще лучше. Антициклон выходит центром на Ленинградскую область», — написал Колесов в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, 16 июня в регион начнет поступать теплый воздух с юга, температура вырастет до +25.

«А первые серьезные кратковременные дожди, местами ливни, грозы, да и с градом тоже, ждем с понедельника на вторник. Но еще посмотрим, как все будет в атмосфере развиваться», — пишет синоптик.

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