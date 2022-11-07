«Затевают уборку»: Московский зоопарк показал увлекшихся щеткой сурикатов Московский зоопарк показала суетящихся вокруг щетки сурикатов

Московский зоопарк опубликовал очередное любопытное видео с сурикатами. Зверьки очень заинтересовались принесенной в вольер щеткой.

На кадрах животные увлеченно роют подкоп под щеткой, пробуют ее на коготь и на зуб. Зверьки деловито суетятся вокруг нового предмета, всецело поглощены новым занятием и проявляют невероятное любопытство по отношению к щетке.

Как вы думаете, почему сурикаты так заинтересовались щеткой? Затевают уборку? — говорится в подписи к ролику.

Сурикаты содержатся в павильоне «Животные Африки». Летом их выпускают в уличный вольер. Они пользуются не меньшей популярностью у посетителей, чем панды Жуи и Диндин или символ Московского зоопарка манул Тимоша.

Ранее Московский зоопарк опубликовал забавное видео с сурикатами, которые устроили ажиотаж при виде принесенной в вольер тыквы. На кадрах зверьки скачут по «тыквенному монстру» и пытаются залезть внутрь через вырезанные отверстия в виде глаз и рта.