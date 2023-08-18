«Засыпаю и слышу взрыв»: очевидец рассказал об атаке БПЛА на Москву

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О новой атаке на Москву украинских БПЛА рассказал в интервью Telegram-каналу Mash очевидец Алексей. По его словам, он уже засыпал, когда услышал взрыв.

Засыпаю и слышу взрыв. Затряслись окна. Я такой: понятно все. Вышел на балкон посмотреть. За церквушкой шел дым. Такой столб, наверное, до середины этих небоскребов. Может, чуть повыше. Такой белый дым, не особо густой. Огня не видел. Как будто что-то там светилось, но в целом больше ничего не видел. Ну, и минут через 40 интерес взял верх, и я пошел смотреть, — рассказал Алексей.

Минобороны России подтвердило, что Украина в очередной раз предприняла попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени. После воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул. Падение произошло на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. В результате атаки жертв и возгораний нет.

Тем временем, очевидец снял на видео предположительно беспилотник, пролетающий над Москвой. Инцидент произошел в районе Крылатское. На кадрах слышны гудящие звуки. В другом ролике видны летящие объекты, предположительно БПЛА, около Водного стадиона и в Нахабино.