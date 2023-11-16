Застройщик высказался о массовой драке рабочих с арматурой в Москве Застройщик подтвердил факт потасовки с участием мигрантов на объекте в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликт на стройплощадке в Москве произошел между сотрудниками субподрядных организаций, выполняющих работы на объекте, сообщила NEWS.ru пресс-служба застройщика AFI Development. По данным представителей компании, инцидент урегулировали при участии полиции. При этом подчеркивается, что произошедшее не повлияет на сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

Подтверждаем факт конфликта между сотрудниками субподрядных организаций, выполняющих работы на объекте. На место инцидента был вызван наряд полиции, которая проводит проверку по факту произошедшего. Строительство объекта ведет генподрядная организация, которая отвечает за привлечение субподрядных организаций к отдельным выдам работ, — рассказали в AFI Development.

Ранее сообщалось, что на строительной площадке в районе Свиблово в Москве произошла потасовка между трудовыми мигрантами и застройщиком. На опубликованных в Сети кадрах видно, как десятки человек вооружились строительным мусором и стали выкрикивать религиозные лозунги. В МВД подтвердили информацию об инциденте. Известно, что ряд граждан, причастных к случившемуся, были доставлены в отдел полиции.

Очевидец происшествия Павел рассказал в комментарии NEWS.ru, что часть участников потасовки на стройке в столичном районе Свиблово выносили с территории на носилках. Он подтвердил, что рабочие гонялись с арматурой за начальниками. Причина конфликта не уточняется.