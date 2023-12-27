Засидевшийся до полуночи посетитель ресторана выпал из окна «Осторожно, Москва»: клиент столичного ресторана выпал из окна второго этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы посетитель ресторана выпал из окна второго этажа, видео падения публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на улице Обручева, когда уже было за полночь.

На кадрах видно, что мужчина приземлился на тротуар, после чего попытался подняться самостоятельно. Как отмечает канал, когда клиент заведения летел вниз, то сшиб часть рекламной вывески над первым этажом.

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