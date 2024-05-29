Защита Стрелкова раскрыла план действий по его делу Защита Стрелкова планирует обжаловать его приговор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Защита экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) планирует обжаловать его приговор в вышестоящих инстанциях, сообщил адвокат Гаджи Алиев РИА Новости. Таким образом он прокомментировал решение Первого апелляционного суда общей юрисдикции, который признал четырехлетний приговор законным.

Мы продолжим обжаловать приговор, — сказал Алиев.

В среду, 29 мая, Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Стрелкову по делу о призывах к экстремистской деятельности. Защита просила отменить вынесенный московским судом приговор, считая его незаконным и необоснованным.

Стрелков был задержан в июле 2023 года по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в его Telegram-канале, в частности, сообщения об обеспечении военнослужащих Народной милиции ДНР деньгами.

Ранее в Сети опубликовали документ, в котором говорится, что врио командира одной из воинских частей, дислоцирующихся на территории ДНР, попросил у военного комиссара Москвы отправить к ним на службу осужденного Игоря Стрелкова. По информации СМИ, его хотят видеть в должности командира взвода.