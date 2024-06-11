Защита Шишкана пообещала обжаловать приговор Адвокат Рогозин заявил, что защита обжалует приговор Олегу Медведеву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита обжалует пожизненный приговор криминальному авторитету Шишкану (Олегу Медведеву), заявил РИА Новости его адвокат Сергей Рогозин. Других комментариев он давать не стал.

Мы обжалуем приговор, — рассказал собеседник агентства.

Ранее Второй Западный окружной военный суд вынес приговор криминальному авторитету Шишкану. Он получил пожизненный срок и штраф в размере пяти млн рублей за организацию ОПГ, убийства и бандитизм. Приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в установленный срок в апелляционном порядке. Сроки от условного до пожизненного также получили 17 подельников Шишкана.

До этого Генпрокуратура потребовала различные меры наказания для 18 участников преступного сообщества вора в законе Олега Медведева (Шишканова), на счету которого убийства и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Для самого Шишканова прокурор предложила пожизненный срок.

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru предположил, что Шишкану будет очень тяжело в колонии для пожизненно осужденных — его лишат всего. Там разрешены прогулки по часу в день, однако все передвижения можно совершать только согнувшись, взаимодействия между заключенными запрещены. Они могут получать посылки, но только раз в год.