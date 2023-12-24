Зарезавший 25-летнюю девушку в Москве недавно вышел из психбольницы Убивший молодую девушку в Москве мужчина 13 лет провел в психбольнице

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Мужчина, который убил 25-летнюю девушку в Москве, ранее был судим за двойное убийство и направлен в психлечебницу, сообщает РЕН ТВ. Преступник расправился с двумя женщинами в Санкт-Петербурге и ограбил их.

Задержанный мужчина в 2010 году в Санкт-Петербурге зарезал и ограбил двух проституток 18 и 42 лет, к которым пришел в качестве клиента, — приводит издание слова собеседника.

Мужчину определили в психиатрическую лечебницу. Он провел в учреждении 13 лет и недавно вышел на свободу. При этом известно, что убитая в Москве девушка также оказывала интимные услуги.

Ранее стало известно, что 37-летний Алексей Варакин несколько раз ударил ножом девушку в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Причиной послужил конфликт, возникший на почве разногласий по стоимости интим-услуг, которые оказывала пострадавшая. Она скончалась на месте от полученных травм.

Следственное управление Центрального административного округа ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело после убийства. Проводится проверка, на месте работают специалисты. Устанавливаются обстоятельства случившегося, в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

В подмосковной Балашихе мужчина ранее зарезал мать в ходе спора из-за жилья. Женщина сообщила сыну, что собирается продать долю в квартире, с чем фигурант оказался решительно не согласен.