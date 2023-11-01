Спасен кот, просидевший в автомобиле четыре дня без еды и воды

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Спасение кота из оставленного на парковке на Театральной площади автомобиля

В Москве спасли кота, который четыре дня находился в запертой машине, сообщает Telegram-канал «112». Ранее спасатели заявили, что не могут вскрыть автомобиль и вызволить животное без согласия владельца.

Животное в запертом авто заметили на платной парковке в районе Охотного ряда. Кот реагировал на подходящих людей и терся мордой о дверь. Местные жители заявляли, что полицейские задержали владельца автомобиля за неадекватное поведение и отправили в психиатрическую клинику.

Жительница Иркутска ранее спасла бездомного котенка, который проехал около 20 км под капотом ее автомобиля. Девушка рассказала, что услышала странные звуки, похожие на мяуканье, но значения этому сначала не придала. Доехав до парковки торгового центра, сибирячка открыла капот автомобиля и обнаружила там котенка.

На Байкале вблизи поселка Усть-Баргузин съемочная группа фильма ранее спасла маленького нерпенка. Животное отбилось от матери. Киношники, не найдя убежище нерпы, забрали белька с собой, а позже передали в нерпинарий.