Запашный рассказал, как в Московском цирке случайно облили водой зрителя Эдгард Запашный: облитый водой в Московском цирке зритель ушел с открытой репетиции счастливым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Зритель Большого Московского цирка, которого случайно облили водой во время открытой репетиции, ушел домой счастливым и не имеет претензий к сотрудникам, рассказал генеральный директор цирка Эдгард Запашный. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», он попросил «не делать из этого трагедию».

Трагедию только не делайте из всего этого, пожалуйста. Зритель счастлив от произошедшего с ним. Такое случается в нашей жизни. Никто никого не уволил. Никто никаких претензий цирку не предъявлял, — рассказал Запашный.

Дрессировщик подчеркнул, что сотрудника, случайно включившего не тот фонтан, увольнять не собирались. Облитому зрителю также подарили билеты на предстоящее шоу.

До этого появился видеоролик, в котором зрителя Московского цирка случайно облили водой. Посетитель, который попробовал себя в роли акробата, оказался под струей высокого фонтана, когда держался на кольце под куполом.

Дрессировщики братья Эдгард и Аскольд Запашные ранее призвали наказать виновных в избиении артиста цирка Игоря Корчагина в Перми. Аскольд Запашный отметил, что сотрудники ЧОПа, напавшие на дрессировщика в гостинице, вели себя как «гопники, приехавшие на разборку».