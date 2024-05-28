«Замучили до смерти»: очевидец раскрыл детали убийства мужчины в Москве Очевидец: убитый в Москве мужчина просил о помощи перед смертью

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мужчина, убитый на Большой Черкизовской улице в Москве, перед смертью просил о помощи, рассказал NEWS.ru очевидец. Собеседник издания отметил, что ночью также было слышно нецензурную брань. По словам очевидца, неизвестно, вышел ли кто из соседей на крики. Он подчеркнул, что убитого в прямом смысле «замучили до смерти».

В ту ночь мы слышали крики. Мужской голос просил о помощи, была также слышна нецензурная лексика. Не знаю, вышел кто-то из соседей в итоге помогать или нет. Но мужчина умер явно не своей смертью. Его замучили до смерти в прямом смысле. Ранее мы не встречали тут и рядом этого человека, — поделился подробностями очевидец.

В Красноярском крае ранее был задержан подозреваемый в убийстве 50-летнего мужчины в поселке Большая Ирба Курагинского района. По предварительным данным, задержанный является лидером местной ОПГ. Он был приговорен в 2019 году к 18 годам лишения свободы за ряд тяжких преступлений. В родной край он вернулся после участия в СВО.

До этого в Сыктывкаре местный житель зарезал 31-летнюю сотрудницу службы доставки. Жертву госпитализировали после нападения, однако она скончалась от полученных ранений. Причиной нападения стал запах еды, который доносился из ресторана в квартиру мужчины. Возбуждено уголовное дело об убийстве.