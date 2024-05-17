Зампреда правительства Алтайского края поместили под стражу Суд арестовал зампреда правительства Алтайского края Кибардина

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Суд отправил под арест заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, задержанного ранее в Москве, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы. Под стражей он проведет до 15 июля. Чиновника обвиняют в приготовлении к преступлению и мошенничестве в особо крупном размере.

Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 15 июля 2024 года, — говорится в сообщении.

О задержании Кибардина стало известно утром 17 мая. Накануне в региональном правительстве прошли обыски. Зампред краевого правительства Денис Губин пояснил, что к настоящему времени власти региона не получали официального сообщения о задержании. По его данным, Кибардин не отстранен от должности.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе РФ Сергей Миронов анонсировал большие чистки во власти через несколько лет. По его словам, назначение нового кабмина и отсутствие кардинальных изменений в правительстве говорят о том, что масштабное обновление элит в стране откладывается. Он напомнил, что на 2026 год запланированы выборы в Госдуму. К этому времени будет понятно, как себя проявят назначаемые сейчас члены правительства.