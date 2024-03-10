Заморозки, оттепель, сугробы: погода в Москве и Петербурге 11–17 марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Март в столице начался с похолодания и ночных заморозков, однако уже на следующей неделе в столицу придет тепло, обещают синоптики. Какая погода будет в Москве 11 марта, наступит ли весна в течение будущей недели, чего ждать жителям Санкт-Петербурга?

Какая погода будет в Москве 11 марта

10 марта в Подмосковье были зафиксированы «злые январские морозы» до —20,7 градуса. Тем не менее синоптики Гидрометцентра уверены, что на следующей неделе погода постепенно исправится и станет теплее.

Начнется неделя с холодов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, 11–12 марта москвичей ждет холодная погода с северным ветром. Температура ночью может опуститься до −15 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +4.

В течение следующей недели, считает Вильфанд, в Москве начнет ощущаться весна — но пока неуверенно.

«Весна идет в наши края, но очень медленно и неравномерно», — заявил синоптик.

Тем не менее температура будет расти с каждым днем, заверил он. По данным Гидрометцентра, ощутимым потепление станет начиная с 14 марта: после пары холодных ночей температура днем в пятницу может достигнуть +8 градусов, а в субботу — +9. При этом потепление будет сопровождаться приходом циклона и снегопадами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каким будет март 2024 года в Москве

По оценкам синоптика Татьяны Поздняковой, активное таяние снега в Москве и Московской области начнется только во второй половине месяца, после 15 марта. В силу этого на будущей неделе уровень снежного покрова в столице будет оставаться высоким — только после 20 марта он приблизится к своей климатической норме.

При этом, согласно прогнозу сайта «Ну и погода», вторая половина марта в Москве может оказаться также совсем не весенней: после кратковременного потепления (до +10 градусов 16 марта) в столицу придет циклон, который больше недели (до 25 марта) не даст воздуху потеплеть сильнее +1 градуса. Позже в последние дни месяца возможна новая оттепель.

Какая погода будет в Петербурге

В Санкт-Петербурге на грядущей неделе ожидается плюсовая температура днем и легкий минус ночью. До среды без осадков, преимущественно солнечная погода. В среду, 13 марта, столбики термометров поднимутся до +6 градусов, а с четверга по субботу ожидаются небольшие дожди при плюсовой температуре.

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