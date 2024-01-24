Замначальника полиции из Зюзино отправился в СИЗО по делу о взятках Суд поместил замначальника Зюзинского ОМВД Алипова под стражу по делу о взятках

Зюзинский районный суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника полиции ОМВД России по столичному району Зюзино, сообщили в пресс-службе суда. Полицейский обвиняется по нескольким уголовным статьям. Среди них получение и дача взятки, а также посредничество во взяточничестве. В СИЗО он помещен на два месяца.

24 января 2024 года вынесено постановление об удовлетворении ходатайства следователя и избрана в отношении Алипова С.А. мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудника военкомата в Сочи отправят в колонию общего режима за получение взятки в размере 60 тысяч рублей. Изначально подсудимому назначили условное наказание, но после пересмотра дела его приговорили к четырем годам лишения свободы. По данным следствия, подсудимый в ноябре 2020 года получил от своей знакомой взятку. За это он помог направить сына женщины проходить службу по призыву в Адлерский район.

До этого стало известно, что экс-руководитель отдела администрации Райчихинска Амурской области осуждена за превышение должностных полномочий. В суде установили, что женщина шесть лет, во время которых занимала эту должность, отбирала у своих подчиненных часть зарплат и премий.