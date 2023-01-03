Заммэра предупредил москвичей о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков Заммэра Москвы Бирюков: пришедшие с внезапной проверкой коммунальщики могут оказаться мошенниками

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Заммэра Москвы Петр Бирюков призвал жителей столицы быть бдительными и остерегаться мошенников, которые в праздничные дни обходят квартиры, представляюсь работниками коммунальных служб. Он подчеркнул, что городские службы не планируют никаких проверок в период праздников и их сотрудники никогда не приходят без предупреждения, сообщает «Интерфакс».

Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это мошенники, — сказал заммэра.

Он отметил, что чаще всего злоумышленники обходят квартиры пенсионеров, предлагая им замену счетчиков или установку какого-либо дорогостоящего оборудования, которое может оказаться небезопасным в эксплуатации.

Чиновник добавил, что информацию о проверках коммунальщики заранее размещают на информационных стендах в подъездах домов. Кроме того, уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на сайте правительства Москвы, напомнил Бирюков.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что мишенью телефонных мошенников может стать любой человек, в зависимости от специализации злоумышленников. Однако в наибольшей степени риску подвергаются пожилые люди, молодежь и обеспеченные люди. Особым способом мошенничества юрист назвал вытягивание денег через платные телефонные подписки ценой 20, 50 и более рублей в день.