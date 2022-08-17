Заммэра Москвы сообщил об увеличении пропускной способности станции «ЦСКА» Заммэра Москвы Ликсутов: пропускная способность станции метро «ЦСКА» увеличилась на 40%

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Благодаря установке дополнительных турникетов на станции метро «ЦСКА» в Москве ее пропускная способность увеличилась на 40%, сообщил агенству РИАМО заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Раньше пассажиры теряли при входе на станцию до пяти минут, а теперь пропускная способность входа увеличилась на 2 тысячи человек в час.

Мы запустили программу «Метро без очередей», чтобы в утренние и вечерние часы пик пассажиры могли быстрее проходить через турникеты. Задачу сделать метрополитен менее загруженным поставил и мэр Москвы Сергей Собянин, — пояснил заммэра.

Ликсутов подчеркнул, что эти меры помогли снизить загруженность вестибюлей восьми станций столичного метро. По его словам, результаты первых опросов показали, что жители и гости города довольны реализованными решениями. При необходимости, подобный подход к организации работы будет применен и на других станциях.

Ранее стало известно, что по заданию мэра Москвы Сергея Собянина из столицы в Ялту запустят туристический автобус. Первый рейс, организованный Мосгортрансом, выедет 19 августа. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что автобусы комфортабельные, а водители — профессионалы высокого уровня.