Заммэра Москвы сообщил о серьезном падении спроса на жилье Заммэра Москвы: спрос на жилье в столице упал на 50-60%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство жилого дома

Спрос на жилье в Москве упал на 50-60%, что безусловно скажется на инвестициях в эту сферу, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В то же время, по его словам, продолжается финансирование и строительство проектов в высокой степени готовности.

Мы видим, что спрос на жилье упал на 50-60% по разным объектам. Аналогичная ситуация в коммерческом секторе. Это, безусловно, скажется и на объеме инвестиций в этой сфере, — рассказал Ефимов.

Он отметил, что в первую очередь город следит за жилищным строительством, чтобы не допустить проблемы дольщиков. Также приостановлены многие проекты коммерческой застройки, находившиеся на ранней стадии строительства, однако вопросы по конкретным проектам решаются индивидуально с каждым застройщиком.

Ранее заммэра сообщил, что количество вводимых квадратных метров жилья в Москве в ближайшие два-три года может сократиться на 20-30%, однако эта ситуация не будет критичной с учетом рекордного ввода объектов в последние два года. Кроме того, государство уже частично субсидировало строительство по крупным проектам.