Заммэра Москвы рассказала о ситуации на столичном рынке труда Заммэра Ракова: в Москве открыто 400 тысяч вакансий, что в 14,5 раза больше числа безработных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ракова

В базе вакансий Москвы значатся 400 тысяч предложений, что в 14,5 раз больше, чем количество безработных, рассказала в беседе с РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее мнению, московский рынок труда является самым развитым в России. Она также отметила, что в столице сформирована мобильная служба, которая не только помогает соискателям в поиск работы, но и мониторит ситуацию на рынке.

Даже несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, на сегодняшний день в нашей базе вакансий 400 тысяч вакансий, а безработных — 28,5 тысячи, то есть в 14,5 раз больше. Конечно, рынок немножечко сжался, но в любом случае он остался приоритетным для москвича, для того, кто хочет найти себе работу, — сказала Ракова.

В двадцатых числах декабря президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в стране ниже допандемийного — он составляет 3,8–3,9%. По его словам, сейчас рынок труда устойчив.

В сентябре Путин указывал, что безработица в России находится на уровне 4%. Он назвал такой показатель историческим минимумом для государства. Российский лидер тогда отметил, что на рынке труда сохраняются риски, и государство будет держать ситуацию под контролем.