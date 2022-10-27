Среди наиболее частых нарушений в общественном транспорте российской столицы на первом месте стоит безбилетный проезд, на втором месте по количеству нарушений — это использование чужой социальной карты, рассказал в интервью «Москве 24» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Замградоначальника подчеркнул, что хотя количество безбилетников с каждым днём сокращается, несмотря на это, каждый год выписывается почти под миллион штрафов. Заммэра предупредил пассажиров, что в следующем году число контролеров, которые будут ежедневно выходить на маршруты, увеличится почти на 20%.

Поэтому контроль за этим будет усиливаться. У нас есть большой набор мероприятий совместно с органами полиции, которые нам содействуют и помогают в этом вопросе. Поэтому прошу всех, конечно, оплачивать свой проезд, потому что развитие городского транспорта невозможно, если люди просто банально не оплачивают свою поездку,сказал Ликсутов.

Чиновник также объяснил, что, оплачивая проезд, пассажир заключает договор перевозки. Это означает, что если случится дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, пассажир автоматически будет застрахован. В противном случае человек не сможет получить компенсацию, заключил Ликсутов.

В административно-пассажирской инспекции Московской области ранее рассказали, что жители Подмосковья могут проехать на общественном транспорте бесплатно, если у водителя не работает терминал для безналичной оплаты. Оплата наличными на территории Московской области теперь запрещена.