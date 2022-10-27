Заммэра Ликсутов назвал самые частые нарушения в транспорте Москвы Заммэра Москвы Ликсутов назвал безбилетный проезд самым частым нарушением в транспорте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди наиболее частых нарушений в общественном транспорте российской столицы на первом месте стоит безбилетный проезд, на втором месте по количеству нарушений — это использование чужой социальной карты, рассказал в интервью «Москве 24» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Замградоначальника подчеркнул, что хотя количество безбилетников с каждым днём сокращается, несмотря на это, каждый год выписывается почти под миллион штрафов. Заммэра предупредил пассажиров, что в следующем году число контролеров, которые будут ежедневно выходить на маршруты, увеличится почти на 20%.

Поэтому контроль за этим будет усиливаться. У нас есть большой набор мероприятий совместно с органами полиции, которые нам содействуют и помогают в этом вопросе. Поэтому прошу всех, конечно, оплачивать свой проезд, потому что развитие городского транспорта невозможно, если люди просто банально не оплачивают свою поездку, — сказал Ликсутов.

Чиновник также объяснил, что, оплачивая проезд, пассажир заключает договор перевозки. Это означает, что если случится дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, пассажир автоматически будет застрахован. В противном случае человек не сможет получить компенсацию, заключил Ликсутов.

В административно-пассажирской инспекции Московской области ранее рассказали, что жители Подмосковья могут проехать на общественном транспорте бесплатно, если у водителя не работает терминал для безналичной оплаты. Оплата наличными на территории Московской области теперь запрещена.