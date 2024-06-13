Замглавы Генштаба ВС РФ попал в разработку после показаний свидетелей Адвокат Дюкин: показания на замглавы Генштаба ВС Шамарина дали четыре свидетеля

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Вадим Шамарин

Признательные показания по делу начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина дали четыре человека, которые уже осуждены за мошенничество, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката военного Игоря Дюкина. Генерала обвиняют в получении более 36 млн рублей в качестве взяток.

В уголовном деле есть свидетельские показания четырех лиц, которые осуждены за мошенничество. Они дали признательные показания, — заявил адвокат.

Замначальника Генштаба ВС РФ арестовали в конце мая на два месяца. Решение было принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. Военному грозит до 15 лет заключения. Юрист Илья Русяев предположил, что обвиняемого могут лишить генеральского звания и государственных наград. При этом юрист допустил, что смягчить участь Шамарина могут его заслуги перед государством и вероятное принуждение при совершении преступления.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предположил, что расследование в отношении Шамарина может быть связано с тем, что он имел отношение к спецзаказам. Он не исключил, что там может быть «не все так чисто». При этом Соболев отметил, что и сама связь в российской армии «не очень хорошая, особенно в начале СВО».