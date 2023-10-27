«112»: замначальника УВД по ЗАО Москвы уволят из-за взяток подчиненных

Фото: зао.мск.мвд

Илья Лукин

Telegram-канал «112» пишет, что заместителя начальника Управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве Илью Лукина уволят по собственному желанию. По данным канала, полковник юстиции уже написал рапорт, он покинет свою должность из-за задержания нескольких следователей МВД округа.

В публикации отмечается, что все задержанные проходят по делу о взятке. Последний был задержан сегодня, он является сотрудником солнцевского отдела, указывает канал.

Лукин был назначен на свою должность в июне 2020 года. В 2004 году он окончил Омскую академию МВД России по специальности «юриспруденция». Службу в органах начал в августе 2004 года на должности следователя отдела № 1 следственного управления при УВД Ленинского района города Ульяновска. Имеет медаль «За отличие в службе» III, II степени.

Ранее Генеральная прокуратура России изъяла в доход государства имущество чиновников на 130 млрд рублей, которое было нажито незаконно. Всего у представителей власти отняли 3,5 тысячи объектов имущества. Начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктор Балдин заявил, что задачей ведомства является свести к минимуму «это зло в виде коррупции».