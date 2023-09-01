Заместитель главного редактора «Русского Вестника» пропал без вести Baza: писатель и журналист Борис Земцов пропал в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель главного редактора издания «Русский Вестник», писатель Борис Земцов пропал без вести в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, соответствующее заявление в полицию подала супруга Земцова. В последний раз писатель выходил на связь с женой в минувшую среду, 30 августа. Его местоположение остается неизвестным.

Супруга Земцова утверждает, что она уехала на дачу, а сам журналист остался дома. Они общались в 07:00, однако в последний раз писателя видели онлайн в мессенджерах в 17:00. Подчеркивается, что писатель никогда не пропадал надолго без предупреждения. Поисками журналиста займутся сотрудники правоохранительных органов.

Борис Земцов работал заместителем главного редактора «Независимой газеты», а также издания «Русский Вестник». В 2007 году против него возбудили уголовное дело за хранение наркотических веществ и вымогательство. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы. Однако спустя четыре года он был освобожден условно-досрочно.

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