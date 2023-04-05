«Замечательная погода»: синоптик порадовал москвичей прогнозом на 5 апреля Синоптик Шувалов: 5 апреля в Москве воздух прогреется до +14 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В среду, 5 апреля, жители столичного региона смогут порадоваться замечательной погоде, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, столбики термометров достигнут отметки в 14 градусов тепла, будет дуть легкий ветер.

Завтра в столице установится просто замечательная погода. Так, столбик термометра встанет на отметке в 14 градусов тепла. Также в Москве весь день будет присутствовать южный ветер, но при этом без осадков. А давление продолжит идти в рост и составит до 755 мм р/c, что немного выше нормы, — рассказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москву в апреле ожидают арктические вторжения. По его словам, температура воздуха в этом месяце все равно останется в пределах климатической нормы, так как в другие дни в столице будет тепло.

Как заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в России до 6 апреля прогнозируется высокая пожарная опасность в Астраханской и Челябинской областях, Дагестане, Калмыкии, Приморском крае. При этом он успокоил, что подобный прогноз не указывает на обязательное возникновение лесных пожаров.