Замечание тренера спровоцировало драку в московском фитнес-клубе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В фитнес-клубе на Ходынском бульваре в Москве произошла драка между посетителями, которая едва не переросла в стрельбу, сообщает MK.RU. Конфликт разгорелся после того, как один из клиентов заступился за тренера.

Инцидент произошел 7 февраля. Тренер сделал замечание одному из посетителей фитнес-клуба, который распугивал других клиентов громкими звуками во время упражнения с гантелями. Он попросил мужчину взять другие гантели, но в ответ получил оскорбления и угрозы.

Вскоре за тренера вступился другой посетитель, и конфликт, казалось, сошел на нет. Но в раздевалке мужчины сцепились и подрались. Агрессор заметил в сумке заступника травматический пистолет и попытался его выхватить. Владелец проиграл битву за оружие и был нокаутирован ударом ноги.

Напавший клиент отнес пистолет на стойку регистрации и хотел уйти из клуба, но в это время туда приехали сотрудники полиции. Они опросили обоих участников конфликта и отправили их в больницу. Получив медицинскую помощь, мужчины от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что Wildberries уволит участников драки на складе в Электростали. В отделении полиции в данный момент находятся порядка 20 человек, еще около 30 проходят в качестве подозреваемых. Десять дебоширов увезли в военкомат для проверки на уклонение от срочной службы.