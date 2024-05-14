Замечание таксисту обернулось для генерал-майора выстрелом в ногу В Москве таксист опоздал на заказ к генерал-майору и выстрелил ему в ногу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 11 мая таксист выстрелил в генерал-майора в отставке Дмитрия Древаля из-за замечания об опоздании и медленной езды. По данным канала, заказанная машина предназначалась жене бывшего военного, которая собиралась к детям. Сам он торопился на матч «Зенита» с ЦСКА.

Как пишет Baza, водитель по пути к Древалю встал в пробку и сильно опоздал. Генерал-майор в отставке, посадив супругу в авто, упрекнул мужчину за рулем такси. Согласно информации канала, после этого между ними вспыхнул конфликт. Тогда водитель достал травматический пистолет и выстрелил Древалю в ногу.

Жена военного вызвала полицию, а таксист выбросил оружие в кусты. Прибывшие правоохранители нашли гильзу в салоне авто. Водитель заявил, что пистолет «Хорхе» он нашел в своей машине в 2022 году. Шофером оказался 50-летний житель Кабардино-Балкарии.

Ранее в Москве в полицию обратилась местная жительница. Она заявила, что ее изнасиловал таксист. По словам девушки, это произошло в районе Измайлово. Правоохранители задержали 46-летнего мужчину и возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

До этого на юго-востоке Москвы таксист получил ножевое ранение во время конфликта возле станции «Кузьминки» на Волгоградском проспекте. По предварительным данным, водитель подрезал на дороге другого, после чего они поссорились на светофоре. В какой-то момент из машины вышел пассажир, и началась драка, в ходе которой ранили таксиста.