Залп кремлевских орудий после инаугурации президента повредил дерево

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллерийский салют в честь инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Часть дерева сломалась и упала во время пушечного залпа после инаугурации президента России Владимира Путина. Момент попал на камеры во время трансляции церемонии. На кадрах видно, как пушки производят выстрел в сторону деревьев и часть одного из них падает. Кадрами поделился Telegram-канал РБК.

7 мая в Кремле прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Торжественная церемония началась незадолго до полудня, когда в Георгиевский зал внесли государственный флаг РФ и личный штандарт главы государства. Затем в зале появился Путин. Он принес присягу стране и народу, после чего вступил в должность главы государства в пятый раз.

На церемонии Путин назвал приоритетами своего нового срока интересы и безопасность России. В своей речи он отметил, что российский народ будет сам определять судьбу государства. В то же время Россия готова и открыта к диалогу, укреплению добрых отношений со всеми странами. Однако, подчеркнул он, страна может вступить в диалог, в том числе с Западом, только на равных.

Завершил инаугурацию в Кремлевском дворце глава государства словами «вместе — победим». Он подчеркнул, что россияне великий народ и Россия, преодолев все преграды, воплотит в жизнь все задуманное.