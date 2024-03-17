Участки для голосования в Москве закрылись

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избирательные участки закрылись в Москве и по всей Центральной России. Члены избирательных комиссий приступают к подсчету голосов. В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве отметили, что дистанционный формат голосования выбрали 3,7 млн человек. Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут днем сообщал, что на территории Москвы в выборах поучаствовали 5 млн человек.

При этом на сайте elec.mos.ru отмечается, что если электронный бюллетень будет выдан в последний момент перед наступлением 20:00, то голос можно будет оставить до 20:15.

Днем стало известно, что явка избирателей на президентских выборах в России, включая очную и систему дистанционного электронного голосования, составила 69,93%. Этот показатель превысил общую явку на голосовании в 2018 году — тогда по итогам выборов он достиг уровня 67,54%.

Роскомнадзор заблокировал почти две тысячи интернет-страниц за попытки вмешательства в ход предвыборной кампании в России. Об этом заявил начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев во время брифинга в информационном центре Центризбиркома. По его словам, большая часть данных размещалась на иностранных площадках или принадлежащим иноагентам источниках.