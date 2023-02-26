Заиленный труп достали из Москвы-реки возле Храма Христа Спасителя Тело неизвестного мужчины выловили из Москвы-реки недалеко от Храма Христа Спасителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице спасатели выловили из Москвы-реки тело неизвестного мужчины, сообщает Telegram-канал SHOT. Вытащить тело из воды удалось возле Театра Эстрады. Труп плыл в направлении Красной площади, а операция по его изъятию началась возле Храма Христа Спасителя.

Предполагается, что тело оказалось в воде достаточно давно, поскольку было сильно заилено. На месте работают криминалисты. Тело было передано полиции, уточняет РЕН ТВ.

Ранее обгоревший труп мужчины был найден местными жителями на берегу Невы в Петербурге. Рядом с трупом была найдена бутылка с зажигательной смесью и канцелярский нож. На теле мужчины были обнаружены пореза.

Ранее в Ленинградской области к 12 годам колонии строгого режима приговорили мужчину, который убил массажиста и спрятал его тело в лесу. Труп обнаружили туристы. По звонкам погибшего удалось установить подозреваемого и задержать его в аэропорту, откуда он планировал улететь в Армению.