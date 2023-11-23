Захарова предложила называть санкции «торговыми войнами» Захарова: Запад начал против России торговую и гибридную войны

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала заменить в публицистической риторике слово «санкции» на термин «торговые войны», передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, Запад первоначально развязал против России торговую войну, которую потом перевел в гибридную, через которую «мир еще не проходил».

Слово «санкции» надо оставить только юристам. На самом деле против нас идут торговые войны. Во всех учебниках истории говорится о торговых войнах, которые могли переходить в самые настоящие войны или заканчиваться соглашениями, — сказала представитель МИД.

Это предложение Захарова высказала в ходе круглого стола «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты», который был организован 23 ноября комиссией по информационной политике и взаимодействию по СМИ Совета Федерации.

15 ноября Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России, направив их на рассмотрение членам ЕС. Новые рестрикции нацелены в том числе на то, чтобы урезать доходы России от экспорта алмазов в Европу и партнерские страны. В частности, Брюссель намерен запретить российские алмазы. Кроме того, поэтапно будет вводиться запрет на импорт драгоценных камней, прошедших обработку в третьих странах.