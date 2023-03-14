Захарова предложила министру экономики Сербии выступить против давления США

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила министру экономики Сербии Раде Басте выступить против давления США на свою страну вместо того, чтобы вводить антироссийские санкции. В своем Telegram-канале она отметила, что Россия всегда уважала Сербию и ее народ.

Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и её народ. И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится, - написала Мария Захарова.

Ранее Баста призвал правительство Сербии решить вопрос о санкциях против России, указывая на то, что Белград уже платит высокую цену за отказ от поддержки западных ограничительных мер.

Ранее Вучич после разговора с послом РФ Александром Боцаном-Харченко заявил, что власти Сербии попытаются сохранить корректные отношения с Россией. Он при этом подчеркнул, что не может поклясться не вводить санкции против России. По его словам, твердость позиции Сербии такова, что до сих пор ей этого не пришлось делать. Глава государства также отметил, что страна сразу определилась со своей позицией по конфликту на Украине.