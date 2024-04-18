Захарова ответила на требование Байдена к Нетаньяху не наступать на Израиль Захарова пожелала Байдену самому себе запретить участвовать в выборах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Президент США Джо Байден должен запретить себе участвовать в грядущих выборах, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так дипломат прокомментировала его призыв к израильскому руководству не наступать на расположенный на территории государства город Хайфа.

Ему осталось только самому себе запретить в выборах участвовать, — написала она.

Захарова добавила, что заявление Байдена было бы смешным, если бы американский лидер «не направлял миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру».

Ранее глава американского Министерства юстиции США Меррик Гарленд заявил, что в умственных способностях президента США Джо Байдена не наблюдается никаких отклонений. По его словам, он лично видел примеры «успешного руководства» американского лидера.

Президент США не раз путал Украину с Ираком. Он оговорился в ходе выступления с речью о мировой инфляции в штате Флорида, которое состоялось в ноябре 2022 года. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.