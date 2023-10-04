Загоревшееся такси на севере Москвы потушила поливочная машина

Фото: АГН «Москва»

Воспламенившееся такси на выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля на севере Москвы потушила проезжавшая мимо поливочная машина, сообщили в Telegram столичного Департамента транспорта. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда из-за образовавшейся пробки.

На Большой Академической улице в районе дома 6к1 произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Причины инцидента неизвестны, по данным «360», пострадал водитель Kia Rio.

Ранее рядом с деловым центром «Москва-Сити» загорелся автомобиль, из-за чего движение в сторону Третьего транспортного кольца было полностью перекрыто.

Похожая ситуация произошла в феврале. На дороге в центре Москвы загорелся автомобиль. Инцидент случился на внутренней стороне Садового кольца в сторону Пречистенки.

На Волоколамском шоссе машина выгорела дотла, из-за инцидента в утренний час пик пробка растянулась на 2,5 километра.

Руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин рассказал, почему на улицах Москвы часто работают поливочные машины.

3 октября в Италии автобус с туристами упал с 10-метровой эстакады на электропровода и загорелся. Огонь быстро потушили, но многих спасти не удалось, в том числе и водителя, недомогание которого и стало причиной аварии. 21 человек погиб и 18 пострадали.