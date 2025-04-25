Появились кадры с кортежем спецпосланника Трампа в Москве Кортеж Уиткоффа выехал из Внуково-2 и направляется в сторону Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кортеж, предположительно сопровождающий американскую делегацию, выехал из правительственного терминала Внуково-2 в сторону центра Москвы, сообщает ТАСС. Агентство связывает это с визитом в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Предполагается, что в рамках визита он проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее политолог Роман Шкурлатов заявил, что предстоящая встреча Путина с Уиткоффом может стать прорывной в урегулировании украинского конфликта. По его мнению, стороны обсудят контуры мирного соглашения и возможности прямого диалога Москвы с Киевом, несмотря на существующие юридические сложности. Эксперт отметил, что, хотя позиции России и США сближаются, расхождения в условиях все равно сохраняются.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил прогресс в российско-американских переговорах по Украине как движение в верном направлении. Глава МИД согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о перспективах достижения договоренностей, подчеркнув готовность России к заключению «сделки». При этом Лавров отметил необходимость доработки отдельных моментов и назвал Трампа единственным западным лидером, понимающим истинные причины украинского кризиса.