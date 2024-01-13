В Москве произошло задымление на станции метро «Пролетарская»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задымление наблюдается на станции метро «Пролетарская» вечером в субботу, 13 января, в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. На место прибыли подразделения МЧС.

По данным телеканала, проводится проверка. На кадрах видно, что на место ЧП прибыло как минимум пять единиц спецтехники пожарных.

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