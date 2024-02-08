Эвакуацию объявили в торговом центре в Люберцах До 250 человек эвакуировали в ТЦ «Светофор» в Люберцах из-за короткого замыкания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В торговом центре «Светофор» в подмосковных Люберцах объявили эвакуацию из-за короткого замыкания, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального управления МЧС. Сообщается, что на третьем этаже задымился эскалатор.

По адресу: город Люберцы, ул. Побратимов, д. 7, в ТЦ «Светофор» произошло короткое замыкание в эскалаторе на третьем этаже. Пожара не последовало, — сказали в МЧС.

Посетителей и сотрудников комплекса попросили покинуть помещение. Всего было эвакуировано 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся крупнейший торговый центр «Ривьера». В МЧС отметили, что загорелась обшивка фасада. Пожарные полностью ликвидировали возгорание через 30 минут после уведомления о ЧП.

В декабре прошлого года стало известно о пожаре в столичном торговом центре «Хорошо». В помещениях ТЦ сработала сигнализация, всех посетителей и сотрудников по громкоговорителю попросили покинуть здание. По предварительной информации, причиной пожара стал прорыв трубы, который спровоцировал короткое замыкание. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на три квадратных метра и был быстро ликвидирован.