Задержку авиарейса из Шереметьево проверит прокуратура Прокуратура начала проверку из-за 19-часовой задержки рейса «Аэрофлота» в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начата проверка по факту задержки рейса «Аэрофлота» на 19 часов из столичного аэропорта Шереметьево в Петропавловск-Камчатский, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Уточняется, что соблюдение прав пассажиров находится на особом контроле прокуратуры.

Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте на основании сообщений в СМИ о длительной задержке рейса одной из столичных авиакомпаний проводится проверка, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной задержки рейса послужила техническая неисправность воздушного судна. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что рейс совершала компания «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что пассажиров борта компании «Аэрофлот», летящего из Москвы в Петропавловск-Камчатский, более двух часов продержали в закрытом самолете в жару на взлетно-посадочной полосе, после чего рейс был перенесен. Один из пассажиров рассказал, что «Аэрофлот» несколько раз переносил отправление рейса без объяснение причин. Лишь спустя полдня сотрудники компании предоставили ваучеры на питание и проживание в гостинице.

Депутаты Госдумы ранее приняли в третьем чтении закон, согласно которому штрафы за задержку рейсов и доставку багажа для авиакомпаний повышены в четыре раза. Документ опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.