Начата проверка по факту задержки рейса «Аэрофлота» на 19 часов из столичного аэропорта Шереметьево в Петропавловск-Камчатский, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Уточняется, что соблюдение прав пассажиров находится на особом контроле прокуратуры.
Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте на основании сообщений в СМИ о длительной задержке рейса одной из столичных авиакомпаний проводится проверка, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной задержки рейса послужила техническая неисправность воздушного судна. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что рейс совершала компания «Аэрофлот».
Ранее сообщалось, что пассажиров борта компании «Аэрофлот», летящего из Москвы в Петропавловск-Камчатский, более двух часов продержали в закрытом самолете в жару на взлетно-посадочной полосе, после чего рейс был перенесен. Один из пассажиров рассказал, что «Аэрофлот» несколько раз переносил отправление рейса без объяснение причин. Лишь спустя полдня сотрудники компании предоставили ваучеры на питание и проживание в гостинице.
Депутаты Госдумы ранее приняли в третьем чтении закон, согласно которому штрафы за задержку рейсов и доставку багажа для авиакомпаний повышены в четыре раза. Документ опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.